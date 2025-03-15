中俄伊三方伊核会谈 北京促终止非法单方制裁

afp_tickers

2 分钟

（法新社北京15日电） 中、俄、伊朗外交高层14日在北京会晤并发表「联合声明」，强调终止所有非法单边制裁。北京也盼能重启停滞已久的伊朗核子计画谈判。

美国在总统川普第一任时退出2015年所达成、具里程碑意义的伊朗核协议。这份协议限制伊朗发展核子计画换取解除制裁。

川普自今年1月重返白宫以来，一直呼吁与伊朗达成新的核协议，但德黑兰表示，只要惩罚性制裁仍在，就不可能达成此类协议。

联合国核子监督机构上月表示伊朗大幅增加高浓缩铀的库存，也使得再达成核协议变得更加紧迫。

中国14日于北京举行伊朗核问题的三方会晤，中方由外交部副部长马朝旭主持会议，俄罗斯副外长雷雅布可夫、伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）与会。中方表示盼藉此次会谈帮助「早日恢复对话与谈判」。

三方会后发布「联合声明」，中俄伊重点就核及解除制裁问题深入交换意见。三方强调终止所有非法单边制裁的必要性。

声明指出，三方重申基于相互尊重的政治外交接触和对话是唯一有效、可行的选项。三方强调有关方应致力于消除造成当前局势的根源，摒弃制裁施压、武力威胁。

中国外长王毅在会见俄、伊官员时强调透过外交手段和平解决争端，反对诉诸武力和非法制裁，并指美国应当展现政治诚意，早日回归复谈。