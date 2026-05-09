中国东航空难 美方报告显示有人为蓄意可能

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（法新社纽约8日电） 中国东方航空MU5735班机于2022年3月坠毁于中国南方的山坡，机上132人全数罹难。一份近日曝光的美方报告，却再度引发外界对这起中国其中一起最惨重空难是否人为蓄意所致的猜测。

这份报告由美国国家运输安全委员会（NTSB）于2022年7月编撰，NTSB发言人表示，报告上周因应公开资讯申请而公布于机构官网。

根据飞行数据纪录器的发现，「当飞机在2万9000英尺巡航时，两具发动机的燃油开关同时从运作位置切换到截断位置」。

报告指出「燃油开关移动后，引擎转速随之下降」。

美国媒体引述航空专家指出，波音737型客机的燃油开关会锁定在固定位置，不太可能是意外关闭。

另有美国媒体引述专家说，飞行数据显示驾驶舱内可能有拉扯，燃油供应可能由飞行员、机组员或闯入驾驶舱的人蓄意切断。

NTSB报告中附有因撞击受损的电路板照片，并详细记录飞机坠毁前最后时刻的情形。

然而报告未包含座舱通话录音的逐字稿，也未针对事故根本原因作出评论。

根据国际标准，NTSB会参与境外涉及美国注册或美国设计制造飞机的事故调查。

NTSB官网说明，事故发生地所属国家需负责调查，并掌控所有相关资讯的发布。

东航空难事故的调查责任由中国民用航空局（CAAC）负责，目前尚未发布最终调查报告。

中国民航局最近一次发布事故进度报告是2024年3月，当时当局表示，飞机起飞前引擎未发现异常。

当局还指出，机组成员已通过航前健康检查，事故发生前的无线电通讯与空中交通管制也「未见异常」。

国际民航组织（ICAO）规定，主导事故调查的国家每年需发布更新报告。但中国民航局在2025年及2026年事故周年时，都未公开发布相关进度报告。