中国在美国后院兴建天文观测站 计画曝光智利将审查

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（法新社圣地牙哥19日电） 美国和中国正在争夺在拉丁美洲的影响力，智利今天表示，当局将审查中国在智利国土兴建天文观测站的协议；这项计画引来华府批评。

根据中国国家主席习近平2016年与智利「北方天主教大学」（Catholic University of the North）签订的协议，文塔罗内斯天文公园（Ventarrones Astronomical Park）将建在智利阿塔卡玛沙漠（Atacama Desert）；这是全世界夜空最黑暗的地区之一，还有许多天文台林立。

智利外交部透过声明表示，「这项计画正受到审查，但未取消」；智利外交部并未说明原因。

智利外交部指出，旗下法律部门正在研究这份协议，并与北方天主教大学和中国驻智利大使馆接洽，以寻求更多资讯。

北方天主教大学表示，校方已经提供外交部请求的相关资讯。中国大使馆则表示．这个天文观测站是「公开透明的国际倡议」。

不过中国大使馆也抱怨称，「某些国家在国外运作数以百计军事基地，派遣数以万计士兵驻扎当地…却允许自己批评和干预其他国家之间合法的技术合作」。

美国驻圣地牙哥大使馆虽然没有提到这项计画，不过称华府「长久以来一直明确表达对中国『军民融合战略』的关切，担心这项战略在中国人民解放军、中国民间太空计画及中国学术与科学组织之间建立联系」。

美国大使馆新闻部门在致法新社的讯息中强调，「我们不能生活在一个中国在我们地区拥有比我们更大影响力和部署的世界里」。

美国大使馆补充表示：「中国共产党在西半球与日俱增的角色，威胁到美国的利益。」

美国两个世纪以来都将拉丁美洲视为美国的势力范围，然而中国已经在此取得进展。

有2/3拉丁美洲国家已加入习近平推动的「一带一路」（Belt and Road Initiative）基础建设计画，中国也已超越美国，成为巴西、秘鲁、智利和其他几个国家的最大贸易伙伴。