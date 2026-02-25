中国婴儿配方奶成分疑遭污染 欧盟加强边境查验

（法新社布鲁塞尔25日电） 根据今天发布的欧盟官方公报，一种来自中国的婴儿配方奶成分被点名是一起重大污染事件的来源，欧盟已针对该成分进口实施更严格的边境管制。

去年12月起，多批含有「花生四烯酸油」（arachidonic acid oil）的婴儿配方奶粉被检出含有仙人掌杆菌毒素（cereulide），仙人掌杆菌毒素会引发恶心、呕吐和腹泻，已在数十个国家进行产品召回。

法国有3名婴儿的死亡疑似与已宣布召回的婴儿配方奶粉有关，当局已经启动调查。

欧盟执委会（European Commission）在「欧盟公报」（Official Journal）表示：「针对来自中国的花生四烯酸油进口批次，有必要提高官方查验层级并设定特殊条件。」

从中国进入欧盟的相关批次货品，必须检附官方证明，证实已经通过检测且不含仙人掌杆菌毒素。

为因应可能已离开中国港口的货物，欧盟执委会表示，在接下来的2个月内，凡是从这个亚洲经济大国运抵欧盟的货品，其中半数必须接受实体查验。

雀巢（Nestle）、达能（Danone）与拉克塔利斯（Lactalis）等欧洲食品巨头自去年12月以来，在包括多个欧盟国家在内的全球60多国召回婴儿配方奶。

欧盟2家机构上周表示，目前暴露的风险不高，但欧盟执委会在说明采取此举的理由时表示，后续调查显示，来自中国并用于制造配方奶粉的花生四烯酸「正是污染源」。

执委会指出：「这些事证显示，从中国进口的花生四烯酸油很可能对人类健康构成严重风险。」

欧盟虽未点名任何公司，但疑似遭污染配方奶成分供应商中国生技公司嘉必优已成外界密切关注的焦点。