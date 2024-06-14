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中国总理李强会晤纽西兰商界领袖 有望扩大双边贸易

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（法新社奥克兰14日电） 中国国务院总理李强正访问纽西兰，他今天抵达北部大城奥克兰（Auckland），并激起纽西兰商界领袖对于两国新贸易管道的期望。

李强正在纽西兰及澳洲进行为期6天的访问，他也是2017年以来访问纽澳两国的最高层级中国官员。

李强预计今晚与纽西兰－中国关系促进委员会（New Zealand China Council）的成员进行会晤，该委员会代表纽西兰一些最大规模出口商和最有影响力的企业。

纽西兰－中国关系促进委员会的发言人表示，对于双边关系成长的潜在新领域，他们热切想得知李强的看法。

纽西兰植物和食品研究院（Institute for Plant and Food Research）执行长派柏（Mark Piper），今天稍早为李强导览该院设施。

派柏告诉法新：「他谈到更多的研究合作及人员交流，这是我们真正有兴趣的部分。他相当重视双边合作、纽西兰能为中国带来的价值以及中国可带给纽西兰的价值。」

纽西兰是最早跟中国签署全面自由贸易协定的已开发国家之一，中国消费者尤其热爱纽西兰的顶级肉品、乳制品和葡萄酒。

根据世界银行（World Bank）资料，中国占纽西兰出口收益的30%。不过有人担忧，如果中国经济持续放缓，这项占比数据将会下滑。

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