中国携手白俄罗斯联合军演 波兰密切关注

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（法新社华沙10日电） 波兰当局今天表示，正密切关注邻国白俄罗斯与中国军队进行的联合军事演习。这场军演是在白俄的布雷斯特（Brest）附近举行，此地距离波兰边界不到5公里。 白俄罗斯与中国进行的「雄鹰突击」（Falcon Assault）演习从7月8日展开，预计持续至7月中旬，中国国防部则指出，希望深化跟明斯克当局的合作。

中国和白俄罗斯都是俄罗斯的盟邦，俄国更以白俄作为侵略乌克兰的跳板；波兰则是北大西洋公约组织（NATO）的成员国，支援基辅当局。

北约各国领袖正于美国华府召开峰会，且承诺要给予乌克兰新的军援以抵御俄军侵略。

波兰国防部今天告诉法新社：「国防部清楚了解相关行动被用在散播假情报及宣传目的等风险。波兰武装部队随时准备确保国家安全。我们已准备好应对任何可能发生的事。」

中国曾跟白俄罗斯举行联合军演，但这次则是2022年2月俄罗斯全面侵略乌克兰之后，中白两国的首次演习。

中国国防部表示，「双方指挥官都说希望藉由这些军演，两军可以互相学习、提升作战技术且深化合作交流」，但中方并未说明投入多少部队参与其中。

白俄罗斯当局则宣称，这次进行的是一场「反恐」训练演习。