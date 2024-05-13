中国柬埔寨联合军演5/16登场 规模更胜以往

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（法新社金边13日电） 柬埔寨官员今天宣布，柬国和中国的年度联合军事演习将于本月16日登场。与此同时，美国担心北京可能利用柬埔寨海军基地来扩大其区域影响力。

法新社报导，柬埔寨陆军发言人在柬国首都金边（Phnom Penh）告诉媒体记者，1艘中国军舰今天上午停靠在施亚努港（Sihanoukville），为联合军演运送人员和物资。

该名发言人表示，包括760名中国军人在内，今年共有2000多名士兵将参加在磅清扬省（Kampong Chhnang）中部训练中心和施亚努港附近海域举行的联合军演。

代号「金龙」、为期15天的柬中联合军演将有14艘军舰（其中3艘来自中国）、2架直升机和69辆战车参演，内容则包括实弹、反恐和人道救援演习。

发言人指出，无论在参演人员或物资方面，今年的「金龙演习」规模都超越以往，且中方将负担军演费用。金龙系列联合军演始于2016年。

长期以来，柬埔寨一直是北京的坚定盟友，也曾接受价值数十亿美元的中国投资。

去年12月，2艘中国军舰首度到访施亚努港附近的云壤海军基地（Ream Naval Base），此后共军舰艇多次出现在这个基地。

美国当局表示，云壤基地正在北京财务援助下升级改造，未来可能成为北京在暹罗湾（Gulf of Thailand）的前哨基地。这座基地邻近南海，中国则声称对几乎整个南海拥有主权。

据报导，柬埔寨先拆除了云壤基地内部分由美国资助建造、并曾供柬美联合军演使用的设施，此后中国才开始为该基地提供扩建资金。

上周，柬埔寨国防部长发言人索基（Chhum Socheat）在脸书（Facebook）发文称，去年12月停泊在云壤的中国军舰是来「协助训练柬埔寨海军人员，并为金龙演习预做准备」。