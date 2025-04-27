中国海警登南海铁线礁 菲律宾、美国实施防空操演

afp_tickers

3 分钟

（法新社马尼拉27日电） 美国及菲律宾部队首度进行整合式防空暨飞弹防御（IAMD）能力测试，今天在菲国北部海域试射飞弹。中国日前才宣称对铁线礁实施海上管控，菲律宾主张拥有当地主权。

菲律宾及中国近几个月因南海争端持续对峙，中国声称拥有几乎整个南海的主权，但国际法庭已裁决中方主张并无法律依据。

2025年菲美「肩并肩」（Balikatan）联合军事演习21日起展开，将持续到5月9日。美菲双方各约有1万2000人及6000人参与今年的演习，定位为菲美共同因应区域安全威胁的「全面战斗测试」，聚焦于吓阻中国对南海的野心。

中国央视日前报导，中国海警于今年4月中旬在南海铁线礁实施海上管控，并且登岛检查，海警人员还举出五星旗宣示主权；菲律宾政府对此尚未正式回应。

法新社记者今天在菲律宾沿海的三描礼士省（Zambales），目睹美军新型「陆战队整合防空系统」（MADIS）击落空中一对无人机。

在这次沿海防御操演中，MADIS与菲律宾的蜘蛛（SPYDER）中程飞弹系统合作，在SPYDER瞄准来袭的巡弋飞弹靶弹时，保护它不受无人机攻击。

美军第3陆战队滨海团防空营营长史拉德克（Matthew Sladek）说：「MADIS是短程系统，SPYDER偏中程能力系统，两者都在应对不同威胁。我们愈是密切合作…就愈能提升我们的整体杀伤力。」

菲律宾军方24日表示，菲律宾海军于22日上午在巴布延群岛（Babuyan）西南方2.23海里处，监侦到中国山东号航空母舰，已航进菲律宾群岛水域范围内。同日中午，菲律宾海军又在达卢皮里岛（Dalupiri）西北方33.11海里处，监侦到中国天枢星号电子侦察舰。

菲律宾海军今天表示，昨天在距离三描礼士省约60公里处发现另外3艘中国船舰。

肩并肩军演明天也将在菲律宾南部巴拉旺岛（Palawan）登场，模拟抵御敌军登陆行动。