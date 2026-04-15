中国留学生多次下药性侵 德国法院判近12年徒刑

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（法新社慕尼黑14日电） 德国法院今天判处1名28岁中国留学生11年3个月徒刑。法院认定他多次对女友下药使其陷入强烈昏迷，随后不但虐待，同时拍摄整个性侵过程保存。

慕尼黑法院表示，被告至少7次在女友失去意识时对其施暴。

法院以钟义（Zhongyi J.音译）称呼被告，指出被告每次均拍摄性侵过程，并将影片储存在硬碟，其中一次性侵持续超过3小时。

法院声明表示：「每次犯案目的都是让受害者陷入强烈镇静，即使剧烈疼痛也无法作出抵抗反应。」

被告遭判处6项加重强奸罪及2项杀人未遂罪。

主审法官科彭莱特纳（Markus Koppenleitner）在宣判前表示，这些罪行展现出「对人性与女性极端骇人的蔑视」。

法院指出：「即使是经验丰富的刑事调查人员，也对影像中蔑视女性的程度感到震惊。」

法院表示此案与法国毕立可（Gisele Pelicot）案类似，被告以3种麻醉剂混合物对受害者下药。在性侵过程中，受害者呼吸曾多次停止，能够幸存纯属偶然。

法院发言人表示，被告系于2023年赴德国攻读机器人学硕士学位。

法院指出，被告在审理期间坦承犯行，但「尽管表达悔意，仍未完全认识其行为的严重性」。

法国女子毕立可多次遭前夫及数十名男子在其失去意识时性侵，她2024年在审判中放弃匿名权，成为全球反抗性暴力的象徵。

毕立可的案例引起强烈共鸣，德国电视女演员费南德斯（Collien Fernandes）发现网路流传着大量以她为主角的伪造色情影片，她援引毕立可的案例公开反击。

数以千计的德国民众走上街头声援费南德斯，促成针对网路性暴力的新一波「#MeToo」运动。