中国稀土出口控管引发疑虑 欧盟表达关切

2 分钟

（法新社布鲁塞尔9日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）表示，对中国今天宣布加强稀土相关技术与产品出口管制一事「表示关切」。

欧盟贸易议题发言人吉尔（Olof Gill）今天向媒体表示：「执委会期待中国能够作为可靠的伙伴，确保关键原物料的供应稳定且可预测。」

稀土是难以开采的金属元素，对手机、汽车及高科技武器等产品制造至关重要。中国是全球主要稀土生产国，今年4月为报复美国施加关税，对稀土金属实施出口管制。

除了日本，七大工业国集团（G7）国家从稀土磁铁到电池金属等多种材料，都高度或完全依赖中国。

企业游说团体「中国欧盟商会」（European Union Chamber of Commerce in China）9月中旬警告，即使中欧双方在7月达成加快稀土出口协议，欧洲企业在取得中国关键稀土资源方面仍面临挑战。

中国在全球稀土矿产的开采与提炼产业占据主导地位，使其在今年与华府爆发的新一轮贸易战中握有重要筹码。

4月以来，北京对特定稀土产品出口实施许可证制度，对全球制造业产生连锁冲击。

在7月一场由北京主办的峰会后，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）曾表示，双方已就中国稀土出口至欧盟建立更顺畅的机制达成协议。

但「中国欧盟商会」发布的年度立场文件指出：「许多企业、特别是中小企业，仍遭遇重大供应链中断。」

商会补充，目前还没有「长期且可持续的解决方案」，但商会方面与中方保持「定期联系」。（编译：陈政一）