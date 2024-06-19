中国采「切香肠战略」 南海进逼菲律宾

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（法新社北京19日电） 分析人士指出，中国正透过冲撞船只、岛礁军事化，以及威胁要拘留入侵中方认定的南海主权水域外国人等行动，加剧与菲律宾的对峙，试图将菲律宾逐出南海。

仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）这片水下礁石是菲、中两国最危险的冲突热点之一。马尼拉当局于1999年刻意将二战时期的一艘登陆舰搁浅在仁爱暗沙，并派兵驻守，以彰显实际控制，伸张主权。

这艘名为「马德雷山号」（BRP Sierra Madre）的登陆舰上有一小批菲国海军陆战队驻守，它距离菲律宾西部巴拉旺岛（Palawan Island）约200公里，距离中国最近的主要陆地海南岛超过1000公里。

这艘船舰须定期运送补给和驻军轮替，而中国海警试图透过向菲国船只发射水炮，或甚至与它们碰撞来阻止补给任务。

菲国今天指控，中国海警17日在仁爱暗沙附近冲撞并登上菲国船只。据菲国海军说法，一名菲国海军人员在冲突中断指。

德国柏林智库墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies）首席分析师李加达（Helena Legarda）说：「北京正试图控制仁爱暗沙。」

「中国正在等待这艘船舰（指马德雷山号）解体或变得无法居住，使马尼拉当局不得不撤走其海军陆战队员。」

李加达表示，北京当局随时准备夺取这片礁石的控制权，从而强化中国在这条蕴藏丰富石油与天然气、每年有数兆美元贸易通过的水道上的立足点。

越南海上安全分析师Duan Dang指出，北京当局正在采取「切香肠战略」，包括在南沙群岛（Spratly Island）无人居住的地点增加「军队、海警和民兵船只」，仁爱暗沙位于南沙群岛东部。

Duan Dang说，中国更广泛的目标是向东推进到邻近的仙宾暗沙（Sabina Shoal），蚕食马尼拉当局的专属经济海域（EEZ），「并逐步将其存在和控制（正常化）」。

中国还试图透过新规强制执行它的主权主张，自15日起允许中国海警在未经审判下拘留入侵争议水域的外国人60天。

菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所所长巴童巴卡（Jay Batongbacal）指出，中国的目的是「强迫菲律宾放弃国际法赋予其在南海的合法权利」。