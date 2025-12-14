中非共和国四合一选举竞选活动展开

afp_tickers

4 分钟

（法新社中非共和国首都班基13日电） 中非共和国「四合一」选举竞选活动今天正式展开，这个局势不稳的前法国殖民地将于12月28日投票。

除选出国会、地方及市政议员外，中非共和国选民也将选举总统。在7位候选人中，现任总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）被视为最有力人选，此前他修改宪法，得以寻求第3任期。

数以千计支持者今天涌入首都班吉（Bangui）一座可容纳两万人的体育场，聆听图瓦德拉演说。反对派指控他企图在这个全球最贫穷国家之一，长期把持总统大位。

图瓦德拉在演说中表示，他是国家年轻世代的捍卫者，并强调仍有工作要做，以遏止持续存在的动乱。他2016年在血腥内战期间首度当选总统。

他警告挤满看台的群众说：「争取和平与安全的战斗尚未结束。」

「我们必须持续强化军队，以确保全国领土的安全，并维护国家的团结。」

前总理东德拉（Henri-Marie Dondra）与主要反对派领袖多洛盖尔（Anicet-Georges Dologuele）这两位图瓦德拉的主要批评者，先前都担心会因国籍条件而被禁止参选。

多洛盖尔随着竞选车队走访首都各区时警告，即将到来的投票是「关乎国家存亡的选择，是在屈服与希望之间的抉择」。

他补充说：「我们的人民已经历这个政权10年了，10年的等待、承诺与苦难。」

●安全困境

曾于2020年角逐总统大位的多洛盖尔9月表示，已放弃法国国籍，以符合候选人只能拥有单一国籍的规定；这项规定同样源自2023年的修宪。

但法院随后于10月中旬撤销他的中非共和国护照，促使多洛盖尔向联合国人权办公室提出申诉。

主要反对派联盟「捍卫2016年3月宪法共和阵线」（Republican Bloc for the Defence of the Constitution of March 2016）10月初宣布抵制选举，指控图瓦德拉政府操纵选举。

根据选举机构统计，预计约有230万名选民投票，其中74万9千人为首次登记投票。

这场年底选举因选民名册、资金问题，以及长期存在的安全疑虑而多次延后。

中非共和国1960年脱离法国独立以来，历经一连串冲突、内战与军事政变。

近年来，在联合国维和部队、卢安达军队以及俄罗斯瓦格纳集团（Wagner）佣兵介入下，国内安全局势有所改善。

但反政府武装仍活跃于全国主要公路沿线，以及东部接近饱受战乱的苏丹与南苏丹边境地区。