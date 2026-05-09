丹佛机场跑道意外 飞机起飞时撞到人

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（法新社华盛顿9日电） 根据机场当局和媒体报导，美国科罗拉多州丹佛国际机场昨天深夜发生意外，一架班机起飞途中在跑道撞上一名「路人」，导致机上至少一名乘客受伤，班机因此紧急中止起飞。

丹佛国际机场（Denver International Airport）在声明中指出，边疆航空（Frontier Airlines）4345航班于晚间11时19分左右通报「在起飞时撞上一名路人」。

根据美国广播公司新闻网（ABC News）引述未具名官员报导，被撞的人「遭到其中一具发动机至少部分吸入」。发动机是否受损及「路人」在事发后的状况暂不得而知。

机场表示，当时「发动机曾短暂起火」，丹佛消防局（Denver Fire Department）很快予以扑灭。

根据航管通话录音，机师曾告诉航空管制员：「我们停在跑道上，我们刚撞到一个人，一具发动机起火…有一个人在穿越跑道。」

机场在社群平台X上表示，紧急应变人员抵达现场，接驳乘客返回航厦。ABC报导，至少有一名乘客受到轻伤。

边疆航空告诉法新社，这架空中巴士A321（Airbus A321）原定飞往洛杉矶国际机场（Los Angeles International Airport）。

边疆航空在声明中指出：「机舱内曾出现烟雾，机师因此中止起飞。乘客随后经滑梯安全撤离，以防万一。」

航空公司表示，当时机上有224名乘客和7名机组人员。

机场指出，已经通知国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）；丹佛国际机场17L跑道于调查期间将持续关闭。