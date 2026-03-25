丹麦国会大选左派获胜却未过半 跨阵营组阁成为焦点

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（法新社哥本哈根25日电） 丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）领导的「社会民主党」（Social Democrats）在今天国会大选中获胜，但创下120多年以来最差成绩，其左派阵营未能取得过半席次。

在丹麦本土所有选票完成统计后，左派阵营在179席国会中取得84席，右派取得77席，过半门槛为90席。

以丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）为首的中间派「温和党」（Moderates）取得14席成为关键少数，未来几周预料将展开艰难的组阁协商。

拉斯穆森对支持者表示，他希望能组成跨阵营联合政府，类似2022年以来由佛瑞德里克森领导的左右阵营共治政府。

他说：「我们不能分裂，我们不能只是红（左派），也不能只是蓝（右派），我们必须一起合作。」

不过，拉斯穆森的联盟伙伴「自由党」（Liberal Party）领袖波尔森（Troels Lund Poulsen）则排除与「社会民主党」合组政府的可能性。

选前被视为热门人选的佛瑞德里克森，因成功抵挡美国总统川普多次要求并吞格陵兰（Greenland）的压力而受到称许。川普声称基于国家安全需要，美国应取得这个丹麦自治领地。

传统上为丹麦最大党的「社会民主党」这次仅获得21.8%选票，为1903年以来最低。

佛瑞德里克森领导的左右阵营共治政府的三个政党支持度均下滑。

丹麦国会中有4席来自两个自治领地─格陵兰与法罗群岛（Faroe Islands），格陵兰选票尚未完成计算，法罗群岛则各有一席分属左右阵营。

这次选举在格陵兰引发较以往更多关注，共有27名候选人角逐两席。

格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）接受法新社访问时表示：「我认为这是格陵兰历史上最重要的一次丹麦国会选举。」

他说，「我们正处于一个超级强权试图取得、控制我们的时代」，并强调当地仍处于「严峻情势」。

格陵兰主要政党均主张脱离丹麦独立，但对于进程速度看法不同。

但在丹麦本土，格陵兰这座广大的北极岛屿争议并非选战主轴，选举焦点主要集中在国内议题，包括通膨、福利制度及移民政策等。（编译：徐睿承）