为白宫建新宴会厅捐款 川普举办晚宴感谢富豪与大企业

3 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天举办一场奢华晚宴，感谢近130名亿万富翁与大型企业代表为他在白宫砸下2.5亿美元（约新台币80亿元）扩建新宴会厅提供捐款。

法新社报导，根据美国媒体援引的白宫宾客名单，出席者包括亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Meta、谷歌（Google）、微软（Microsoft）、帕兰泰尔（Palantir）等科技巨擘代表，国防巨头洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）也受邀出席。

除此之外，加密货币交易所Gemini创办人、卡麦隆．温克勒佛斯（Tyler and Cameron Winklevoss）双胞胎兄弟档也是座上宾；在电影「社群网战」（The Social Network）中，温克勒佛斯兄弟档被描绘成受到排挤的早期投资人而广为人知。

川普对现场宾客说：「你们当中有许多人真的非常、非常慷慨。我的意思是，有几位在场人士对我说，『先生，捐2500万美元合适吗？』我说，『我会收下』。」

川普还说，这座宴会厅将完全以私人资金兴建，其中包括川普9月与YouTube就2021年1月国会暴动后帐号遭停权一案所达成的2200万美元和解金。

川普在东厅（East Room）拉开窗帘，向宾客展示正在施工的宴会厅位置；这是白宫逾一世纪以来规模最大的新建工程。

他说，宴会厅四面将采用防弹玻璃墙，可容纳1000人，规模宏大到足以举办总统就职典礼，而其玻璃色调、窗户形状与装饰线条都将与白宫建筑风格保持一致。

这是川普今年1月重返白宫以来，一连串整修工程中规模最大的一项，他也为椭圆形办公室加上金色装饰，并重铺着名的白宫玫瑰花园（Rose Garden）。

川普还向宾客秀出新计画，将在华盛顿林肯纪念堂（Lincoln Memorial）附近兴建一座巨大拱门。

他举起上周首度曝光的「川普凯旋门」（Arc de Trump）模型，并展示了3种不同尺寸的设计，其中一款甚至比法国凯旋门还要大。

川普补充说：「它会非常漂亮。」（编译：刘文瑜）