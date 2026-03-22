为美国可能攻击做准备 古巴表态愿对话
（法新社华盛顿22日电） 根据今天播出的访谈内容，古巴外交部副部长德柯西奥告诉美国媒体，这个共产国家正就美国可能发动攻击进行准备，但强调古巴与华府「没有争端」。
德柯西奥（Carlos Fernandez de Cossio）接受美国国家广播公司（NBC）专访时指出：「我们的军队随时准备就绪，这些天来更为军事侵略的可能性在做准备，但我们衷心希望这种情况不会发生。」
德柯西奥说：「古巴和美国之间没有争端，我们确实有保护自身的需要和权利，但我们也愿意坐下来对话。」
这段访谈播出时，古巴当局今天正在全力抢修电力系统，以恢复全岛供电。这是一周内第2次全国性大停电，主因基础设施老旧及美国石油封锁，导致电网难以负荷。
德柯西奥在这场大停电发生前录制的访谈中指出：「我们正尽可能积极主动，以因应当前局势。我们确实希望，无论用什么方式，会有燃料运抵古巴，也希望美国实施的这项封锁不会继续，也不可能永远维持下去。」
自从2024年来，古巴已经发生7次全国性大停电。民众忧心冰箱里的食物变质，经济危机下的其他困境也与日俱增，导致民不聊生。
美国总统川普威胁对向古巴销售石油的国家加徵关税。自从1月9日以来，古巴未再进口任何石油，不仅冲击电力产业，也导致航空公司被迫减少航班，重创作为国家经济命脉的观光业。