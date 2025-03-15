主持挺乌视讯峰会 英相施凯尔：蒲亭迟早得上谈判桌

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（法新社伦敦15日电） 英国首相施凯尔今天在1场为了加强支持乌克兰而召开的视讯峰会开场时表示，俄罗斯总统蒲亭「迟早」必须「上谈判桌」。

施凯尔（Keir Starmer）对参加这场峰会的约25位国家领导人说：「我的感觉是，他迟早将得上谈判桌来进行认真讨论。」

施凯尔主办这场峰会的目的是要推动与会国家组成1个「志愿者联盟」（coalition of the willing），来保卫任何的乌克兰最终停火。

施凯尔告诉与会盟邦，这场会议聚焦在3个重点，分别是「加强乌克兰的力量、准备好由我们组成志愿者联盟来捍卫任何（和平）协议，以及在这个关键时刻持续施压俄罗斯」。

施凯尔指出，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）已经展现基辅是「和平的一方」，「因为他已经同意接受并承诺遵守30天的无条件停火」。

施凯尔表示，反观「蒲亭（Vladimir Putin）是试图拖延的一方」。「如果蒲亭真的想要和平，我认为这很简单，他必须停止他对乌克兰的野蛮攻击，并同意停火。全世界都在看。」

今天也参与这场视讯会议的泽伦斯基昨天表示，他已与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）讨论过如何实行停火的「技术层面」。

泽伦斯基在社群媒体平台X发文说：「我们的团队继续努力构思明确的安全保障条件，很快就会准备好。」