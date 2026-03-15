义军及美军驻扎基地遭无人机攻击 伊朗飞弹袭击以色列酿8伤

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（法新社罗马15日电） 义大利军方今天表示，有义大利及美国部队驻扎的科威特赛勒姆空军基地（Ali Al Salem）遭无人机攻击，所有人员皆平安。同日以色列称遭伊朗飞弹攻击，至少8人受伤。

根据义大利军方发布在社群平台X的声明，参谋总长波特拉诺（Luciano Portolano）表示，今天上午，位于科威特的赛勒姆基地成为无人机攻击目标，义方一架遥控飞行器所在的掩体被击中，当下所有人员安然无恙。

以色列当局另表示，伊朗今天多次朝以色列发射飞弹，造成至少8人受伤，其中至少2枚飞弹搭载集束弹药。

以色列警方公布特拉维夫（Tel Aviv）地区监视录影机拍摄到的画面，显示路面遭受冲击，并称「集束弹药」造成「多地受损」。

伊朗军方今天稍早则宣称，已对以色列一个警察单位及一处卫星通讯中心发动无人机攻击。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在阿拉伯语新闻媒体「新阿拉伯人」（Al-Araby Al-Jadeed）今天刊出的访问中表示，伊朗与美国、以色列的战争，只有在伊朗确定冲突不会再度发生时才会结束。

阿拉奇还说，伊朗握有「充足证据」，显示美国在中东的基地被用于攻击伊朗。

而在美国哥伦比亚广播公司（CBS）「面对全国」（Face The Nation）节目今天播出的访问中，阿拉奇则称，伊朗没兴趣与美国谈判，反击美国总统川普（Donald Trump）称伊朗渴望达成协议结束战争的说法。