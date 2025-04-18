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义大利总理赴美访川普 乐观认为美欧可达成关税协议

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（法新社华盛顿17日电） 极右翼的义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在白宫会晤美国总统川普，两人对美国与欧洲联盟（EU）可能达成关税协议表达乐观态度。

梅洛尼自许为唯一能缓和川普贸易战的欧洲领袖，她强调两人的保守派共同点，还说她希望「让西方再次伟大」。

川普在她到访时说：「100%会有贸易协议。」梅洛尼也表示，她「确信」双方能达成协议。

两人在共进工作午餐、于椭圆形办公室会谈时互动友好，川普称赞梅洛尼「很了不起」。

自川普本月初宣布对欧盟商品课徵20%关税以来，梅洛尼是第一位亲自拜访川普的欧洲领袖。这项关税措施目前暂缓90天实施。

梅洛尼说，川普已接受邀请，愿在「不久的将来」造访罗马，也可能在罗马会晤其他欧洲领袖。

梅洛尼说：「即便大西洋两岸之间有些问题，现在也该试着坐下来找到解决方案了。」

梅洛尼强调她与川普对移民和「觉醒」意识形态的共同观点，还说：「我的目标是让西方再次伟大，我想我们可以携手做到。」

川普指控欧盟想要「压榨」美国，但他也表示有信心最终能与欧盟达成协议，不过他「不急」。

他说：「大家都想达成协议，如果他们不想达成协议，我们会替他们达成协议。」

川普也再度抨击欧洲，说欧洲必须在移民议题上「学聪明点」，并增加对北大西洋公约组织（NATO）的国防支出。

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