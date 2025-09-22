义大利数万民众上街 参与挺巴示威

afp_tickers

2 分钟

（法新社罗马22日电） 义大利今天有成千上万民众走上街头，响应「谴责加萨种族灭绝」全国行动。这些行动造成局部地区交通运输瘫痪，甚至一些港口遭封锁。

法国与澳洲、比利时、加拿大及英国等西方国家，准备今天在美国纽约举行的联合国大会（General Assembly）期间承认巴勒斯坦国。 义大利极右翼政府总理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，目前不会承认巴勒斯坦国。

罗马警方表示，约有2万人聚集在当地的特米尼（Termini）火车站，其中许多是学生，他们高喊「解放巴勒斯」，并挥舞巴勒斯坦国旗。

另一群人游行经过罗马竞技场（Colosseum），队伍前方高举巨型布条，写着「反对种族灭绝，封锁所有事物」标语。

在义国北部城市米兰（Milan），游行主办单位宣称有5万人在场，法新社记者目击有民众焚烧美国国旗。

根据警方说法，北部城市波隆那（Bologna）有超过1万人上街，其他像是杜林（Turin）、佛罗伦斯（Florence）、那不勒斯（Naples）及西西里（Sicily）等地，也有民众上街示威。

义国媒体披露，热那亚（Genoa）和利佛诺（Livorno）的码头工人封锁港口不准进出。

罗马市区公车和地铁因罢工活动停摆，义大利国铁公司也提醒旅客，班次可能延误或取消。