义大利：反对乌用军援武器攻打俄境内目标

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（法新社罗马26日电） 有报导指北大西洋公约组织秘书长建议让乌克兰打击其边境以外目标后，义大利总理梅洛尼今天重申，她反对乌克兰使用军援武器攻打俄罗斯境内目标。

根据义大利媒体，北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）接受「经济学人」（The Economist）专访时表示，乌克兰盟友应该考虑让乌克兰使用北约提供的武器打击俄罗斯境内目标，而不是限制在乌克兰境内使用。

梅洛尼（Giorgia Meloni）对义大利电视台表示：「我不知道史托腾柏格为什么这么说，我认为我们必须非常小心。我同意北约必须保持坚定，而不是发出屈服的讯号。」

乌克兰经常对俄罗斯边境发动攻击，尤其是贝尔哥罗德（Belgorod）地区，乌克兰认为这是对莫斯科2022年2月发动入侵以来的正当报复。

根据「经济学人」，乌克兰迄今一直使用国产无人机攻击俄罗斯。

史托腾柏格在24日发布的「经济学人」采访中表示：「盟友现在应该考虑是否该对使用捐赠给乌克兰的武器取消一些限制。」

他说：「否定乌克兰使用这些武器攻击俄罗斯境内合法军事目标的可能性，使他们难以自卫。」

这番言论引发义大利官员的强烈抗议，义大利正向乌克兰提供军事援助，但担心冲突可能会蔓延。

义大利副总理兼反移民联盟党（League）领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）在那不勒斯选举集会中，猛烈抨击史托腾柏格的言论。他说：「这位先生不是请求原谅并纠正他的言论，不然就是引咎辞职。」

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）表示，「义大利提供的军事装备」必须「在乌克兰境内使用」。