义媒：教宗再度使用冒犯同性恋字眼

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（法新社梵蒂冈市12日电） 义大利媒体今天披露，教宗方济各（Pope Francis）昨天在罗马与神父私下会谈时，再度使用冒犯同性恋字眼。教宗2周前曾为使用这个冒犯同性恋字眼，特别发表道歉声明。

87岁的教宗昨天访问罗马的宗座慈幼大学（Salesian Pontifical University）时，使用了frociaggine。这个词是男同性恋侮辱性称呼faggotry的罗马方言用语。

根据义大利国家通讯社安莎（ANSA），教宗在宗座慈幼大学与大约200名神父私下会谈时说：「梵蒂冈弥漫一股frociaggine气氛。」

义大利「晚邮报」（Corriere Della Sera）则说，「男同性恋是好男孩…他们寻找主。但最好是引导他们成为一名好的属灵父亲、或一名好的心理学家」，而不是接纳他们进入神学院。

梵蒂冈在法新社寻求对报导置评时，未能立即回应。

梵蒂冈昨天稍晚证实，教宗「再度提及具同性恋倾向者进入神学院的问题，并重申在教会中欢迎或陪伴他们的必要性。」。

但梵蒂冈未提及媒体所报导教宗在会谈中使用frociaggine字眼。

教宗5月底在媒体披露他在和义大利主教的闭门会议上使用这个字眼后，发表声明道歉。

梵蒂冈5月28日说：「教宗从来无意以仇视同性恋的字眼来冒犯他人或表达自己，他对因自己的用字或他人转述而感觉受到冒犯的人，表达歉意。」