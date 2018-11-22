此内容发布于2018年11月22日 上午11:42 最后更新 - 2018年11月22日 -11:42

今年10月10日，教宗方济各在圣彼得广场面对公众发表公开讲话时，把堕胎比拟为“雇佣杀手”之举。

(Keystone)

为了愤然抗议教宗方济各将女性堕胎与雇佣职业杀手作为帮凶屠杀婴儿等同视之的煽动性言论，六名备受瞩目的瑞士女性现已主动退出天主教。



此前就颇具知名度的这六名瑞士女性分别为现已卸任的瑞士前议员Cécile Bühlmann及其同僚Ruth-Gaby Vermot、Anne-Marie Holenstein、Monika Stocker，此外还包括声名远播的女权主义神学家的Doris Strahm以及Regula Strobel。



今年10月10日，教宗方济各在圣彼得广场面对公众发表公开讲话时，把堕胎比拟为“雇佣杀手”之举。

此番言论在支持女性接受安全正规的流产方式的意大利及其他国家女权主义者中引发了轩然大波。



日前，这六位坚决捍卫女权主义的瑞士女性名流已发表联合声明，明确表示将放弃教徒资格，“不再支持罗马天主教会父权家长制的权力机构”。



根据天主教会女性组织“瑞士天主教妇女联合会”(Schweizerischer Katholischer Frauenbund)介绍，这六名高调退教的瑞士女性在过去数十年来始终致力于女性变革，现如今仍然不屈不挠地为争取及捍卫女性权利而战。该协会对其退教做法虽深感遗憾，但也表示理解。



Keystone-SDA

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