乌克兰与中东领袖将赴G7峰会 商讨俄乌及中东冲突

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（法新社巴黎10日电） 法国总统马克宏今天表示，乌克兰总统泽伦斯基将出席下周在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会，以「重建挺乌共识」。此外还将邀请4个阿拉伯国家领袖，就中东冲突进行会谈。

法新社报导，受邀领袖将参加6月15日至17日在法国阿尔卑斯山湖滨度假胜地艾维安（Evian）举行的G7会议。G7成员包括英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本及美国。

马克宏（Emmanuel Macron）表示，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的参与「对我们来说非常重要，因为我们需要在G7内部针对俄乌战争的各个层面，包括『谈判』的必要性，重建支持乌克兰的共识」，意指欧洲领袖与美国总统川普抱持不同看法。

为讨论美国与以色列2月底对伊朗发动的军事行动，埃及、沙乌地阿拉伯、卡达与阿拉伯联合大公国领袖也将受邀出席17日的1场特别会议。

马克宏指出，会谈将聚焦荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）封锁问题。由于燃料价格飙升，「对各国经济造成实质冲击」；此外，会中也将讨论「伊朗相关谈判」。

他是在艾里赛宫（Elysee）与公民社会代表会谈时发表上述谈话。

马克宏还说，15日G7领袖晚宴及针对乌克兰与中东危机的2场会议结束后，议程将转向「南北伙伴关系」。

「除了国际货币基金（IMF）、世界银行（World Bank）与非洲开发银行（African Development Bank），我们也将邀请与我们共同推动这项议程的伙伴参与，特别是韩国、印度、肯亚与巴西。」

17日的峰会将以「全球失衡」及「成长议题」会议作结。在此之前，本月11日将举办「全球成长接轨峰会」（World Convergence Summit for Growth）视讯会议，中国与多个新兴国家都将参与。

此外，峰会期间也将邀请美国等国家的科技企业参与讨论，议题包括「保护与监管」政策，以及主权与网路安全等。