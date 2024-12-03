乌克兰再促北约邀请入会 称是其安全唯一真正保证

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（法新社布鲁塞尔3日电） 北大西洋公约组织（NATO）今明两天召开外交部长会议，看来仍将抗拒乌克兰争取在川普重返白宫前获邀入会的压力。基辅今天再强调，加入北约是其安全的唯一「真正保证」。

美国总统当选人川普（Donald Trump）曾承诺，他将施压迅速达成协议来结束俄乌战争。这使得基辅急于在他明年1月就职前争取优势。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，获得北约的安全保证以及取得关键武器的供应，是基辅开始谈判停火的先决条件。

乌克兰外交部今天说：「我们坚信，唯一能真正保证乌克兰安全，以及遏制俄罗斯进一步侵略乌克兰和其他国家的方法，是让乌克兰成为北约正式成员。」

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）今天也呼吁北约国家再提供至少20套防空系统，以抵御俄罗斯对乌克兰能源系统的攻击。

西比哈在出席北约外长会议前对媒体记者表示：「我们都知道，俄罗斯人试图剥夺我们发电的能力，这就是为何我们还需要更多支援。」

乌克兰今天另表示，其部队在东部前线成功击退试图跨越1条关键水道的俄罗斯军队。缓慢推进的俄军则声称，又夺取了2座乌克兰村庄。

根据基辅说法，俄军试图跨越奥斯科尔河（Oskil River）。在饱受战争摧残的乌克兰，流经乌东多处的这条河流长期以来被当作实质前线。

奥斯科尔河从俄罗斯西部边境蜿蜒流经乌克兰东北部，两岸一些区段都有双方军队各自坚守。

乌克兰军方发表声明说：「我们透过成功的行动将敌军歼灭。奥斯科尔河右岸仍在我军控制下。」