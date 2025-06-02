乌克兰发动长程无人机 攻击俄罗斯军用机场

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅1日电） 乌克兰情报机构今天对多处俄罗斯空军基地发动攻击，最远可至西伯利亚，据称摧毁价值数十亿美元的俄罗斯轰炸机。

乌克兰声摧毁停在数千公里外4个空军基地价值70亿美元的俄罗斯军机，未经证实的影片显示，俄机遭火焰与黑烟吞没。

乌克兰安全局（SBU）1名消息人士称，这次袭击击中41架用于「轰炸乌克兰」的飞机。

消息人士补充说，这些无人机隐藏在货柜顶端，货柜打开后即可投入攻击。

这次精心策划的行动发生在俄罗斯入侵3年后的微妙时刻。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他将派遣由国防部长乌梅洛夫（Rustem Umerov）率领的代表团前往伊斯坦堡，明天与俄罗斯官员举行会谈。

这次会谈由土耳其主办，美国总统川普力推双方迅速达成协议，结束这场持续3年的战争。

泽伦斯基先前曾对俄罗斯是否认真看待明天会谈表示怀疑，他表示会谈优先事项包括「全面无条件停火」以及遣返战俘和被绑架儿童。

俄罗斯先前拒绝了停火要求，并表示已制定自己的和平条件，但不愿事先透露。

泽连斯基今天盛赞代号为「蜘蛛网」的协同攻击取得「辉煌」成果。他表示这次行动出动117架无人机，是乌克兰3年多战争以来距离最远的攻击行动。

俄罗斯部落客赖巴（Rybar）在社群平台Telegram上表示，这是俄罗斯一次「非常沉重的打击」。这名与俄罗斯军方关系密切的部落客认为，俄罗斯情报部门犯下「严重错误」。