乌克兰向美国递交新终战方案 川普抨击欧洲

（法新社基辅10日电） 乌克兰官员今天告诉法新社，乌克兰已向华府递交结束俄罗斯入侵的更新版计画。与此同时，美国总统川普抨击欧洲领袖，再次显示跨大西洋裂痕日益加深。

美国最初提出的计画涉及乌克兰割让俄罗斯尚未攻占的领土，遭基辅与欧洲盟友视为对俄罗斯强硬要求做出过多让步，因此这个方案后来进行了修订。

一名熟悉最新版内容的乌克兰官员告诉法新社，新版本「考量到乌克兰的愿景，是对棘手问题提出恰当解决方法的进一步建议」。

这名官员补充说：「在等待美方回应之前，我们不会透露细节。」

但一直施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意美方计画的川普，迅速对基辅以及法国、英国和德国这些欧洲盟友表达不耐。

美国4日公布最新国家安全战略报告，称欧洲大陆面临「文明消亡」的风险；近日，川普还针对移民与乌克兰问题形容欧洲「衰败」、「虚弱不振」，凸显美欧分歧日益扩大。

被问到与英国首相施凯尔（Keir Starmer）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）的通话时，川普向媒体表示：「我们以相当强硬的措辞讨论了乌克兰问题。」

乌克兰的欧洲盟友8日公开声援泽伦斯基，同时对美国结束俄乌战争的最新提案部分内容表达怀疑。

川普还表示，欧洲希望在本周末举行新的会谈，但他警告此举可能只是在「浪费时间」。 川普补充说：「我想我们对某些人有些小争议，我们将看看事情如何发展。我们说过，在开会前，我们想先知道一些事情。」

「他们希望我们周末赴欧洲开会，我们会视他们的回应再做出决定。我们不想浪费时间。」