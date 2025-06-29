乌克兰启动退出渥太华禁雷公约程序

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（法新社基辅29日电） 根据公布在乌克兰总统泽伦斯基网站的文件，他今天签署法令，让乌克兰走向退出严禁杀伤人员地雷的「渥太华公约」之路。

「渥太华公约」（Ottawa Convention）禁止缔约国取得、制造、储存或运用杀伤人员地雷。误踩这种地雷的人非死即残，而未爆地雷则对平民带来长期风险。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日演说中表示，俄罗斯「在运用杀伤人员地雷方面极其冷血」、「这是俄罗斯杀人凶的标记━不择手段地摧毁生命」。 逾160个国家和地区签署「渥太华公约」，但不包括美国和俄罗斯。

泽伦斯基这项决定仍须经国会批准并且通知联合国才能够生效。依照程序，退出行动通常于通知后6个月正式生效。 不过根据这项公约本身规定，若「在6个月期限期满时，退出国正处于武装冲突中，退出行动在武装冲突结束前不得生效」。 泽伦斯基表示，乌克兰「清楚知道在战时执行退出程序的复杂性」。 「我们采取这项政治性步骤，藉此向所有合作伙伴传达应该关注的重点。」 乌克兰外交部在声明中指出，面对侵略，「乌克兰不得不将公民安全和保卫国家摆在无条件优先位置」，而为了「保护我们领土不被占领、保护我们人民免遭俄罗斯可怕暴行」，这项退出决定「艰难但有其必要」。 基辅是继盟友波兰、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚之后作出这项决定。这些国家全都毗邻俄罗斯。