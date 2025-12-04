乌克兰和谈无定论 川普称普丁想结束战争

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天表示，他相信俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）想要结束乌克兰战争，尽管普丁与美国谈判代表的会谈并未达成协议。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿库许纳（Jared Kushner）在克里姆林宫与普丁协商至凌晨，但并未在为结束这场二战以来欧洲最严重冲突的协议上取得突破。

克里姆林宫今天表示，俄军近期在乌克兰战场上的胜利巩固了自身立场，并补充说双方未能找到「妥协方案」，而基辅与北大西洋公约组织（NATO）的关系仍是关键问题。

当法新社记者在椭圆形办公室问及谈判进展时，川普说：「我认为他们昨天与普丁总统的会谈进行得非常好。」

「那场会议会产生什么结果？我无法告诉你，因为一个巴掌拍不响。」

魏科夫和库许纳提供美国结束战争计画的更新版本，内容包括乌克兰割让东部顿巴斯（Donbas）地区部分领土，并同意不加入北约。

然而，尽管白宫在克里姆林宫会谈前曾表示乐观，莫斯科事后却表示，发现计画中有部分内容是无法接受的。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「我们仍准备好在必要时进行会晤，以达成和平协议。」