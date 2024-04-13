乌克兰总司令：东部战线情势近日显着恶化

3 分钟

（法新社基辅13日电） 乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基今天表示，在俄罗斯增强攻势之下，乌克兰东部战线情势已经恶化。他并指出，俄军在人数和武器等级上都较乌军有优势。

瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）2月从遭到乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤换的孚众望前总司令扎卢兹尼（Valery Zaluzhny）手中接下职务。瑟尔斯基今天说：「近几天东部战线情势已显着恶化。」

瑟尔斯基指出，俄罗斯3月举行总统选举之后，「攻势显着加剧」。他并透露，乌方正决定以电战和空防来强化最有问题的防御地区。

乌克兰近期表示，东部前线城市西夫雅尔（Chasiv Yar）一带处于「持续不断炮火」下，情势「艰困且紧张」。这座城市位于巴赫姆特（Bakhmut）西方约20公里处，而巴赫姆特正是经历数月炮击被夷平后，于去年5月落入俄军手中。

俄军近期也自夺下巴赫姆特后首度扩大占领版图，且眼见乌克兰部队因为至关重要的西方军援供应延宕而跛脚，俄军现正试图加强推进战线。

瑟尔斯基表示：「敌人正在积极攻击我方在利曼（Lyman）和巴赫姆特两战区的阵地。…在波克罗夫斯克（Pokrovsk）战区，他们正尝试用数十辆战车和装甲运兵车来突破我方防御。」

他说：「能否在高科技武器方面达成在技术上超越敌人的优势，这项问题再度出现；唯有如此，才能让我方击败一个较大的敌人。」

瑟尔斯基还表示：「其次的严肃问题是要改善军事人员的训练品质，尤其是步兵单位，好让他们能够让所有军备和西方武器尽可能发挥最大战力。」