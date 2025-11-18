乌克兰总统将访土耳其推动和谈及换俘 俄罗斯不参加

（法新社基辅18日电） 乌克兰总统泽伦斯基宣布明天将访问土耳其，目的是为俄乌战争和谈注入新的活力，以及恢复与俄罗斯交换战俘。但俄方称不会为了泽伦斯基访问土耳其而派员前往当地。

今年稍早，俄乌双方在土耳其大城伊斯坦堡举行了3轮直接谈判，但未能取得突破，终战谈判停滞不前。

俄方不但拒绝停火，反而加紧前线攻势，同时持续轰炸乌克兰城市。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒体上表示：「我们正准备为谈判注入新的活力，并已研拟解决方案，将向我们的伙伴提出。」他并未透露打算与哪些人会面。

泽伦斯基补充道：「我们也在努力恢复交换战俘，让我们的战俘回家。」

俄乌双方代表今年5月至7月间在伊斯坦堡会谈，而会谈的实质成果只有交换战俘及送回阵亡士兵的遗体。

双方最近一次交换战俘是在10月初，当时俄乌两国各换回185名战俘。

不过，俄罗斯政府表示，明天不会派官员前往土耳其。克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉包括法新社在内的媒体记者：「不，明天不会有俄罗斯代表在土耳其。」

一名乌克兰高官今天告诉法新社，泽伦斯基明天将在安卡拉会见土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），而泽伦斯基在安卡拉的主要目标，是恢复美方对于结束俄罗斯侵略的关注。

乌方官员还透露，预料美国特使魏科夫（Steve Witkoff）会在土耳其加入与泽伦斯基的会谈。