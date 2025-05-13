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乌克兰总统本周赴土耳其 吁川普助确保蒲亭出席和谈

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（法新社基辅/莫斯科13日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天呼吁美国总统川普出手协助，以确保15日他能在土耳其与俄罗斯总统蒲亭会谈，他还指控蒲亭并非认真想进行结束俄乌战争的谈判。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在一场简报会上表示，他将于14或15日在土耳其首都安卡拉（Ankara）会见土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。

值此之际，泽伦斯基正在为前往土耳其与俄国和谈做准备。

泽伦斯基也告诉记者，他将「尽全力」确保会在土耳其与蒲亭（Vladimir Putin）会面，但他也说，他认为蒲亭不愿意进行「任何」谈判来结束长达3年的侵乌战争，指控蒲亭想拖延战争。

泽伦斯基并敦促美国，如果蒲亭拒绝于本周在土耳其会谈，美国应对莫斯科祭出最沉重的制裁。

尽管川普（Donald Trump）已将终结俄乌战争列为优先政策，俄罗斯和乌克兰也都试图展现出愿意朝和平迈进的姿态，但双方仍未就具体方案达成共识。

蒲亭11日提议与乌克兰进行直接会谈，先前却无视乌方提出的无条件30天停火建议。川普随后公开敦促泽伦斯基接受会谈提议。

泽伦斯基随后表示，他将于15日在土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）等待蒲亭。克里姆林宫则未明确表示蒲亭本人将出席。

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