乌克兰抵制冬季帕运 抗议允俄选手举国旗参赛

（法新社基辅18日电） 乌克兰官方今天表示，因国际帕拉林匹克委员会（IPC）允许俄罗斯运动员举国旗入场参赛，乌克兰将杯葛冬季帕运，不出席相关活动。

法新社报导，乌克兰并呼吁其他国家共同抵制3月6日在维洛纳（Verona）举行的开幕典礼。俄乌战争进入第4年，乌克兰与国际体坛僵持情况持续升高。

国际帕委会17日证实，将允许6名俄罗斯及4名白俄罗斯运动员，举本国国旗参加米兰─科尔蒂纳（Milan-Cortina）冬季帕运，不再以中立身分出赛。

自莫斯科（Moscow）全面入侵乌克兰以来，俄罗斯大致遭到国际体坛禁赛。如今国际帕委会这项决定，在乌克兰引起愤怒。

乌克兰体育部长毕德尼（Matviy Bidny）形容这项决定「令人发指」，并指控俄罗斯与白俄罗斯将「体育变成战争、谎言与蔑视的工具」。

毕德尼在社群媒体上表示：「乌克兰公务员将不会出席帕拉林匹克运动会，也不会参加开幕典礼。」

他又说：「我们也不会参加其他任何帕运官方活动。」

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）表示，他已指示驻外大使敦促其他国家一同抵制冬季帕运开幕典礼。

西比哈于社群媒体指出：「当俄罗斯对乌克兰的战争仍持续时，还允许侵略国的国旗在帕运升起，这在道德与政治上都是错误的。」

欧盟体育专员米卡雷夫（Glenn Micallef）也表示，不会出席开幕典礼。

东道主义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）也加入批评，呼吁国际帕委会重新考虑这项决定。（编译：纪锦玲）