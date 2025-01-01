乌克兰拒俄罗斯天然气借道 东欧国家陷困境

afp_tickers

3 分钟

（法新社摩尔多瓦首都基希纳乌31日电） 乌克兰决定停止让俄罗斯天然气经由乌国领土输往欧洲，已在东欧地区带来麻烦。摩尔多瓦宣布进入紧急状态，斯洛伐克则扬言要对基辅采取报复措施。

根据2019年签署的5年协议，乌克兰允许俄罗斯经由乌国领土向欧洲输送天然气。然而，由于莫斯科发动入侵，基辅拒绝延长这份协议，而协议预计将于2025年元旦到期。

欧洲智库「贾克迪罗研究所」（Jacques Delors Institute）能源中心负责人阮福荣（Phuc-Vinh Nguyen，音译）表示，俄罗斯出售给欧洲的天然气有近1/3是经乌克兰领土输送。

其余天然气则透过黑海底下的管道输送到保加利亚、塞尔维亚和匈牙利，或以液化天然气（LNG）形式输送。

然而，乌克兰天然气运输服务公司（OGTSU）今天提供的数据显示，进入乌克兰的唯一俄罗斯天然气入口自2025年1月1日起将全面停止输送。

摩尔多瓦与乌克兰接壤，还得面对国内亲俄分离主义势力，情势最为危急。

这个东欧小国本月稍早预期俄罗斯将停止向摩尔多瓦供应天然气，已先行宣布国家进入为期60天的紧急状态。

摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）说：「克里姆林宫再次诉诸能源勒索手段，试图影响2025年的国会选举，并破坏我们走向欧洲的道路。」

摩尔多瓦政府为因应能源危机采取严厉措施，特别是限制公共建筑照明和电梯使用，并计划向邻国罗马尼亚购买电力以填补缺口。

自2022年2月俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）挥军乌克兰以来，欧洲一直致力于减少对俄罗斯能源的依赖。然而，数个东欧国家仍相当依赖俄罗斯的能源供应。

奥地利本月决定终止与俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）的长期合约后，目前仅斯洛伐克受到影响。

斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）致函欧盟当局表示：「接受乌克兰总统单方面决定完全不合情理且错误。」他批评此举将在经济困难时期对斯洛伐克造成重大财政影响。

费佐扬言要切断乌克兰迫切需要的电力供应，作为回应；乌国能源基础设施在俄罗斯近3年的系统性轰炸中已受到严重破坏。