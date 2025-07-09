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乌克兰拘留一对中国父子 控两人涉嫌走私飞弹技术

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（法新社基辅9日电） 乌克兰安全局（SBU）今天表示，已经拘留一对中国父子，理由是涉嫌将海军飞弹技术从这个被战争摧残的国家走私出境。

乌克兰安全局于声明中表示，在基辅拘留了2名中国公民，他们试图以非法手段将乌克兰RK-360MC海王星（Neptune）飞弹系统的机密文件走私至中国。

声明表示，24岁的儿子曾经就读基辅一所科技大学，他的父亲则居住在中国，前来乌克兰协调儿子的「间谍活动」。

一旦罪名成立，两人将因间谍罪而面临最高15年的刑期。

在俄罗斯及乌克兰持续了3年多的战争初期，基辅利用海王星反舰飞弹摧毁俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号飞弹巡洋舰（Moskva）。

基辅与俄罗斯的重要盟友北京的关系紧张。乌克兰与西方国家指责中国透过贸易和提供技术，包括用于致命无人机攻击的零组件，使俄罗斯得以入侵乌克兰。

乌克兰也说，许多中国公民被招募进入俄罗斯的军队并送往战场。

4月时，乌克兰军队抓获2名中国人，并表示掌握许多中国人为俄军打仗的细节。

北京否认俄罗斯大量招募中国公民为其作战的指控，并称这个说法毫无根据且不负责任。

在俄罗斯于2022年全面入侵乌克兰前夕，莫斯科与北京之间达成了「无上限」的伙伴关系，随后深化了政治、军事与经济合作。

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提问者： Benjamin von Wyl

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