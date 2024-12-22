乌克兰无人机深入俄境 击中喀山市高楼层公寓

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（法新社莫斯科21日电） 乌克兰今天对距离边境1000公里的俄罗斯城市喀山（Kazan）发动重大无人机攻击行动，是这场近3年的战争中，近来一波日益猛烈空袭行动的最新一起。

法新社报导，喀山市人口逾130万人，据当地官员说法，一架无人机撞向高楼层的公寓，造成大楼受损但无人员伤亡。

迄今为止针对俄罗斯领土的攻击虽是少见，但喀山和周边石油丰富的鞑靼（Tatarstan）地区先前也曾遭到乌克兰无人机攻击。

上传俄罗斯社群网路的影片显示，无人机撞上一栋高楼层建筑，引发火球。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova ）则表示，有两架无人机撞上一栋37层的公寓大厦。

她说，乌克兰一直锁定一处工业设施，但并未造成损害。她并未指明此一工业设施为何。

过去几个月，乌克兰加强攻击俄罗斯境内目标，尤其是美国上个月批准之后，基辅当局如今可以利用飞弹来袭击距边境不远的俄国军事目标。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天并未具体提到对喀山的袭击行动，但表示：「我们绝对会继续用无人机和飞弹来攻击俄罗斯军事目标。」

在乌克兰无人机的威胁下，俄罗斯联邦航空运输局（Rosaviatsia）暂时关闭喀山国际机场这个俄国最繁忙的机场之一。（译者：纪锦玲）