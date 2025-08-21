The Swiss voice in the world since 1935

乌克兰男疑涉北溪天然气管线爆炸案 在义大利被捕

2 分钟

（法新社柏林21日电） 德国检方今天表示，1名涉嫌参与2022年北溪（Nord Stream）天然气管线爆炸破坏案的乌克兰籍嫌犯今天在义大利遭到逮捕。这条管线是用来将俄罗斯的天然气输送到欧洲。

根据德国检方说法，有1群人涉嫌在北溪1号与2号管线放置爆裂装置，而部分姓名为Serhii K.的男嫌被控是其中1人，他「据信是这场行动的协调人之一」。

北溪天然气管线由俄罗斯经波罗的海连接到德国。2022年9月管线在海中水下部分遭到巨大爆炸破坏，据信是刻意行为所致。

这起神秘的爆炸案发生后，这几年来乌克兰和俄罗斯皆强烈否认与事件有任何关连。

不过，德国媒体曾报导，调查指向1群乌克兰人执行这起攻击，共有5男1女，他们租了1艘名为仙女座（Andromeda）的快艇从德国的罗斯托克（Rostock）港口出发前往现场。

根据德国明镜周刊（Der Spiegel）和其他媒体的报导，这群乌克兰人的目的是要摧毁北溪管线，好让他们在战场上的敌国俄罗斯未来不能再利用卖天然气到欧洲来赚钱。

德国检方表示，Serhii K.今天凌晨在义大利的里米尼省（Rimini）被捕，他与同伙被控使用1艘快艇从罗斯托克出发执行攻击。

检方还说，这艘快艇是有人透过中间人取得伪造的身分文件后，再用这些文件向1家德国公司租得。

