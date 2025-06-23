乌克兰矢言加强对俄攻击后 基辅再遇袭至少5人丧生

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（法新社基辅23日电） 乌克兰今天表示，首都基辅「又遭遇一次大规模攻击」，至少5人丧命，而乌国最高军事指挥官昨天才矢言将加强对俄罗斯的攻势。

俄乌战争已持续3年多，试图终结这场冲突的外交努力近来陷入停滞，双方上一轮直接会谈已是近3周前，目前尚未安排任何后续谈判。

人在基辅的法新社记者听到无人机飞行的嗡嗡声盘旋在市中心上空，爆炸声与枪声也持续不断。

乌克兰官员说，俄罗斯无人机与飞弹深夜对基辅市区及周边地区发动攻击，造成5人死亡、多人受伤，住宅区燃起熊熊火焰，平时用作防空避难的一处地铁站入口也受到破坏。

基辅军事管理机构负责人特卡钦科（Timur Tkachenko）发表声明指出：「首都再次遭遇大规模袭击。可能有几波敌方无人机。」

特卡钦科在通讯软体Telegram表示：「俄罗斯人的风格未变，专打可能有人存在的地方，例如住宅大楼、避难所出口，这就是俄罗斯的作风。」

乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）表示，舍甫琴科区（Shevchenkivsky）有4人丧命、一栋住宅大楼部分受损，基辅南方的比拉撤华镇（Bila Tserkva）则有1人死亡。

他说：「仍有许多人受困在瓦砾堆下。」

记者看见大约10人躲在市中心一栋住宅大楼的地下室，多数人滑着手机查看最新消息，等待这波攻击结束。

俄军发动最新一波攻击之前，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）矢言将加强对俄罗斯的军事打击。

瑟尔斯基对法新社等媒体表示：「我们不会只守不攻，因为这么做毫无意义，最终只会导致我们持续撤退，失去人民和领土。」

瑟尔斯基说，乌克兰将继续打击俄罗斯军事目标，并表示这些打击已被证明「有效」。

他说：「我们当然会继续下去。我们将扩大规模和深度。」

乌克兰国家紧急事务局发布的照片显示，救难人员在黑暗中从起火建筑中带领居民撤离。当局表示，获救者包括一名孕妇。

尽管双方都否认故意针对平民，但自俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰以来，已有数以千计平民丧生，其中绝大多数是乌克兰人。