The Swiss voice in the world since 1935

乌克兰矢言加强对俄攻击后 基辅再遇袭至少5人丧生

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社基辅23日电） 乌克兰今天表示，首都基辅「又遭遇一次大规模攻击」，至少5人丧命，而乌国最高军事指挥官昨天才矢言将加强对俄罗斯的攻势。

俄乌战争已持续3年多，试图终结这场冲突的外交努力近来陷入停滞，双方上一轮直接会谈已是近3周前，目前尚未安排任何后续谈判。

人在基辅的法新社记者听到无人机飞行的嗡嗡声盘旋在市中心上空，爆炸声与枪声也持续不断。

乌克兰官员说，俄罗斯无人机与飞弹深夜对基辅市区及周边地区发动攻击，造成5人死亡、多人受伤，住宅区燃起熊熊火焰，平时用作防空避难的一处地铁站入口也受到破坏。

基辅军事管理机构负责人特卡钦科（Timur Tkachenko）发表声明指出：「首都再次遭遇大规模袭击。可能有几波敌方无人机。」

特卡钦科在通讯软体Telegram表示：「俄罗斯人的风格未变，专打可能有人存在的地方，例如住宅大楼、避难所出口，这就是俄罗斯的作风。」

乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）表示，舍甫琴科区（Shevchenkivsky）有4人丧命、一栋住宅大楼部分受损，基辅南方的比拉撤华镇（Bila Tserkva）则有1人死亡。

他说：「仍有许多人受困在瓦砾堆下。」

记者看见大约10人躲在市中心一栋住宅大楼的地下室，多数人滑着手机查看最新消息，等待这波攻击结束。

俄军发动最新一波攻击之前，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）矢言将加强对俄罗斯的军事打击。

瑟尔斯基对法新社等媒体表示：「我们不会只守不攻，因为这么做毫无意义，最终只会导致我们持续撤退，失去人民和领土。」

瑟尔斯基说，乌克兰将继续打击俄罗斯军事目标，并表示这些打击已被证明「有效」。

他说：「我们当然会继续下去。我们将扩大规模和深度。」

乌克兰国家紧急事务局发布的照片显示，救难人员在黑暗中从起火建筑中带领居民撤离。当局表示，获救者包括一名孕妇。

尽管双方都否认故意针对平民，但自俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰以来，已有数以千计平民丧生，其中绝大多数是乌克兰人。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
47
57 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团