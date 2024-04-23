乌克兰第2大城哈尔科夫电视塔遇袭倒塌

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（法新社基辅22日电） 乌克兰东北部哈尔科夫市（Kharkiv）一座主要电视塔今天遭到俄罗斯部队轰炸而倒塌。乌克兰国防部情报总局长布达诺夫警告，未来数周前线情势恐将恶化。

在第2大城哈尔科夫市官员通报俄军炮火密集后，当地的法新社记者看见240公尺高的电视塔红白相间的塔尖倒塌坠地。

社群媒体平台转传影像显示，这座巨大电视塔周围冒着滚滚灰色浓烟，塔上半部明显遇袭而倾斜坠地。

哈尔科夫州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒体平台宣布，「占领者攻击哈尔科夫一座电视基础设施」。

他说，「员工已于警报期间进行躲藏，没有人员伤亡」，但电视播送为之中断。

这座电视塔上次遇袭是在俄国入侵乌克兰初期，俄国地面部队当时几乎占领该市。乌克兰官员警告，为了取得更多斩获，莫斯科当局未来数周可能对哈尔科夫附近等地乘势猛攻。

自从这座电视塔2022年3月遇袭以来，哈尔科夫就不断受到炮弹攻击。

乌克兰军事情报首长在这场攻击之前数小时曾表示，前线情势正在恶化。俄罗斯宣布占领位在一直试图拿下的布格列达尔（Vuhledar）约20公里外的新米哈伊洛夫卡村（Novomykhailivka）。

乌克兰军情部门负责人才就乌军未来几周在东部的战斗可能更加艰辛提出警告，俄国国防部随即宣布占领新米哈伊洛夫卡村。

武器和军力都处于劣势的乌克兰军队过去数月一直在奋力抵挡预计很快将升高攻势的俄军。

乌克兰国防部情报总局（GUR）局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）说：「在我们看来，不久的将来有个相当艰困局面等着我们。」