乌克兰终战方案系俄「愿望清单」？华府驳斥

（法新社华盛顿23日电） 数位美国联邦参议员声称，国务卿卢比欧向他们私下表示，华府所提乌克兰终战方案其实是俄罗斯的「愿望清单」。卢比欧和国务院对此予以否认，坚称那确实是美国官方政策。

这项28点计画拟议将莫斯科觊觎已久的乌克兰领土割让给俄方，致力结束战争的谈判工作因而陷入混乱。

总统川普积极推动这项方案，施压乌克兰于数日内接受。美、乌定今天在瑞士就结束乌俄战争的方式进行会商。

一名美国官员告诉法新社，卢比欧（Marco Rubio）和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天将抵达日内瓦参加会谈，美国陆军部长德里斯科（Daniel Driscoll）在基辅会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）后，已经抵达当地。

就在外界批评这项方案几乎完全有利于莫斯科之际，数位美国参议员就此公开发声，昨天在加拿大诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）举行的哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum）召开记者会。

这几位参议员包括共和党籍的朗兹（Mike Rounds）、无党籍的金恩（Angus King）与民主党籍的夏亨（Jeanne Shaheen）。他们表示，卢比欧告诉他们，目前的乌克兰方案并非美国官方立场，实则为「俄罗斯愿望清单」的安排。

朗兹说：「他（指卢比欧）告诉我们，这不是美方提案，而是某代表俄罗斯人士拿到的方案，然后交给魏科夫。」

「这不是我们的建议、不是我们的和平计画。」

金恩证实这项说法。他表示：「根据卢比欧说法，外泄的这项28点计画并非政府立场，基本上就是俄方的愿望清单，如今提交欧洲和乌克兰方面。」

卢比欧则在X平台上发文驳斥参议员们的说法。

他昨晚写道：「这项提案是美国起草的，作为持续谈判的有力架构。它根据俄方提供的意见，但也纳入乌克兰以往和现有的想法。」

国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）也在X平台上引述金恩说法并且予以否认。

皮戈特表示：「这子虚乌有。正如卢比欧国务卿和整个政府一贯强调，这项计画是由美国起草，并且纳入俄罗斯和乌克兰的意见。」

夏亨表示，她是在卢比欧前往日内瓦与乌克兰官员进行新一轮谈判途中，与朗兹一起跟卢比欧进行通话。

朗兹表示：「这份文件看起来不像是我们政府通常会提出的内容，特别是它的写法，那更像本来是用俄文写的。」

川普昨天暗示，美国所提的这项乌克兰终战计画仍有协商空间。

他告诉记者，这并非最终方案，「不论用什么方式，我们必须让它（战争）结束」。