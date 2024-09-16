乌克兰邀联合国视察库斯克州乌军占领区 俄批挑衅

afp_tickers

3 分钟

（法新社基辅16日电） 基辅当局今天表示，已邀请联合国及红十字国际委员会前往俄罗斯库斯克州（Kursk）乌克兰部队占领区，核实当地的人道情况。克里姆林宫批基辅当局此举是「挑衅」。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒体发文说：「我指示外交部正式邀请联合国（UN）及红十字国际委员会（ICRC）加入库斯克州的人道主义努力。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「这是十足的挑衅。我们预料联合国及红十字国际委员会将对如此挑衅的声明作出严肃评估。」

对于邀请联合国及红十字国际委员会访问俄境乌军占领区，乌克兰外长西比哈并且说：「乌克兰已准备提供协助以利他们推动工作，来证明乌国遵守国际人道法。」

西比哈指出：「从展开库斯克州行动的第一天开始，身为一支有素养的欧洲军队乌克兰武装部队，就展现了高度的专业并且恪遵国际人道法原则。」

乌军8月6日跨境袭击库斯克州，杀得俄军措手不及，并持续向俄国领土挺进数英里，占领许多城镇和村庄。

俄罗斯国防部表示，俄军正在库斯克州展开反攻，今天从鸟军手中夺回2座村庄。

基辅当局一直小心翼翼将乌国军队呈现在世人眼前，强调乌军与占领约20%乌国国土的俄军大不相同。但是莫斯科谴责说，基辅的攻势已迫使库斯克州约15万俄国平民撤离。

西比哈发布声明之际，红十字国际委员会主席艾格尔（Mirjana Spoljaric Egger）正按计画抵达莫斯科并展开访问，预计探讨一系列议题。就在数日前，红十字国际委员会3名乌克兰籍员工在乌东地区因炮击而死。