乌克兰限缩反贪局自主权 群众上街抗议

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅22日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天签署法案，撤销两个肃贪机关自主权，引发首都基辅罕见街头抗议活动及国际支持阵营不安。

乌克兰国会议员以263票赞成、13票反对的表决结果通过法案，投赞成票的议员大多是泽伦斯基所属执政党。泽伦斯基随后签署法案。

根据法案，乌克兰国家反贪局（National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, NABU）和专门反贪腐检察院（Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office, SAPO）由检察总长直接管辖，而检察总长是由总统任命。

国家反贪局负责调查国家机构贪腐情事，专门反贪腐检察院则是起诉其他贪腐案件。

非政府组织「反贪腐行动中心」（Anti-Corruption Action Center）说，这两个肃贪机关等于毫无用处，因为泽伦斯基的检察总长将「停止调查所有总统盟友」。

群众在基辅抗议，对这项举措表达不满，有些人高喊「否决此法」。法新社记者说，在泽伦斯基签署法案后，抗议群众出现一片嘲讽和嘘声。