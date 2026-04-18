乌克兰首都惊传枪击案 至少6人丧命

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（法新社基辅18日电） 乌克兰官员表示，一名男子今天在首都基辅南部霍洛西伊夫斯基区（Holosiivskyi）街头开火，接着躲入一间超市并挟持人质，造成至少6人丧生、多人受伤，他随后遭警方击毙。

乌克兰内政部长克利孟科（Ihor Klymenko）在社群媒体发布声明指出，在试图透过谈判人员与枪手联系未果后，特警部队强行进入超市，枪手在拒捕过程中被击毙。

克利孟科在案发现场告诉记者，枪手在街头枪杀4人后，进入超市再杀害1人。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，第6名死者是一名年轻女子，她在医院因重伤不治身亡。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文写道，「在基辅对平民开枪的攻击者已被击毙」，并向死者家属及亲友表达深切慰问。

泽伦斯基也证实，4名人质已获救，且至少有14人受伤。

攻击者的犯案动机尚不清楚，泽伦斯基强调目前仍在厘清所有相关情况，并呼吁「尽速展开调查」。

根据乌克兰检察总长克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）的说法，嫌犯是一名58岁男子，他在俄罗斯首都莫斯科出生。初步报告指出，他使用的是「自动武器」。