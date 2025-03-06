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乌克兰2大在野领袖支持承平后才选举

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（法新社基辅6日电） 乌克兰在野领袖波洛申科和尤莉雅．提摩申科今天表态支持于战后承平时期才举行选举。据报华府官员稍早与他们的团队针对迅速展开选举一事进行会谈。

乌克兰禁止在戒严时期举办选举，而乌克兰在俄罗斯2022年2月全面入侵当天即宣布戒严。尽管如此，俄罗斯和美国总统川普（Donald Trump）团队主张乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）不是合法领导人，呼吁举行选举。

美国政治新闻网站Politico今天报导，川普盟友与尤莉雅．提摩申科（Yulia Tymoshenko）以及波洛申科（Petro Poroshenko）所属政党高层，就乌克兰是否能迅速举行总统大选进行密商。

在野的欧洲团结党（European Solidarity）领袖、糖果商如胜集团（Roshen）创办人波洛申科2014年曾当选总统，2019年角逐连任时败给泽伦斯基。

他今天在声明中表示，他的团队「向来断然拒绝于战时举行选举」。

「我们重申已经说过的话，只有在停火以及签署能提供乌克兰安全保证的和平协议之后，选举才能举行。」

曾经担任两届总理的祖国党（Fatherland）领导人尤莉雅．提摩申科指出，她的团队「正与能够帮助确保尽快达成公正和平的所有盟友协商」。

她写道：「我已说过不只一次，在那之前，不可能在乌克兰举行任何选举。」

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