乌干达总统大选投票日 政府封锁网路、警方镇压反对派

（法新社康培拉15日电） 东非国家乌干达今天举行总统选举投票。执政40年的现任总统穆塞维尼与出身贫民窟的歌手威恩竞逐总统大位，然而乌干达大选前网路遭封锁，警方镇压反对派的事件时起。

乌干达「每日观察报」（Daily Monitor）用整版篇幅报导如何「保护住屋免受选举影响」，建议民众加固门窗，并选定一个房间作为安全处所，以应对可能发生的动乱。

对乌干达人来说，这种感觉并不陌生。现年81岁的总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）曾是一名丛林战士，深受革命暴力意识形态的影响，他执政40年期间一直被指控滥用安全部队暴力镇压反对派。

穆塞维尼面临着来自43岁的歌手威恩（Bobi Wine）的强劲挑战。威恩自称是「贫民窟总统」，他的大本营位于首都康培拉的贫民窟，那里正是他长大的地方。

乌干达当地时间今天上午7时过后不久，据法新社记者观察，康培拉至少一个郊区投票站像往常一样迟迟没有开放。

投票前夕，威恩的数百名支持者被捕，这种情形一如他2021年的竞选期间一样。威恩开始在集会中穿着防弹背心，他将这次选举描述为一场「战争」，并称呼穆塞维尼为「军事独裁者」。

威恩说，「我们非常清楚，他们正计划操纵选举，残暴对待民众，甚至杀人，他们不想让世界其他国家看到这一切」。

尽管乌干达政府一再承诺不会关闭网路，政府13日还是无限期关闭网路，以防止「虚假资讯」和「煽动暴力」的传播。联合国称此次网路关闭「令人深感担忧」。