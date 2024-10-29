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乔治亚万人上街示威 抗议国会大选「被窃」

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（法新社特比利西28日电） 数以万计乔治亚人今晚在首都特比利西（Tbilisi）市中心抗议；亲西方反对派先前谴责国会选举「被窃」，而乔治亚总统则称这场选举被与俄罗斯有关的「复杂手段操纵」。

高加索国家乔治亚今年稍早已因大规模反政府抗议活动而震荡不已，而自本月26日选举以来，国家便陷入政治不确定状态；美国和欧洲联盟（EU）谴责乔治亚的选举存在「违规行为」。

根据乔治亚选举委员会公布几近完成的计票结果，执政党乔治亚之梦（Georgian Dream）囊括53.92%选票；亲西方的4党联盟则拿下37.78%选票。

数月来，反对派一直指控执政党引导乔治亚偏离加入欧盟的目标，再度倾向俄罗斯。

根据法新社记者所见，数以万计示威者今晚在特比利西市中心的国会大楼外和平抗议，他们挥舞着乔治亚国旗和欧盟旗帜，并在活动结束后号召抗议人士再次上街集会。

与执政党不和、亲西方的乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）对欢呼的人群说：「你们的选票被偷了，但我们不会让任何人偷走我们的未来。」

佐拉比契维利说：「在我们走向欧洲的道路上，我保证与你们站在一起，直到最后。」

佐拉比契维利告诉法新社说，在26日的选举中，有人使用了「相当复杂」的舞弊手段。

她说，同一张身分证在不同地区多次投票、在投票所外可见到贿选坐地分钱情事，而电子投票也有技术违规行为。

乔治亚一群主要选举观察员今天表示，他们发现了复杂、大规模舞弊的证据，并要求废除至少15%的选票。

现任欧盟轮值主席国、克里姆林宫最亲密的欧盟伙伴匈牙利总理奥班（Viktor Orban）不顾欧盟对乔治亚此次选举的疑虑，今天抵达特比利西展开为期两天的访问。（译者：纪锦玲）

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