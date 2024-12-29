乔治亚亲欧盟总统拒下台 自称为唯一合法领袖

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（法新社乔治亚特比利西29日电） 乔治亚亲欧盟总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）今天任期结束，不过她拒绝下台，并宣告自己是该国「唯一合法总统」，但称她会离开总统府。

法新社报导，自从乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）宣布赢得今年10月国会选举以来，乔治亚便陷入动荡。亲欧盟的反对派谴责这场选举造假。

乔治亚首都特比利西（Tbilisi）近来爆发了大规模反政府抗议活动，警方对群众发射水炮和催泪瓦斯。欧盟和美国对于乔治亚偏离亲西方路线、回归俄罗斯的轨道感到忧心。

由乔治亚执政党控制的选举人团本月14日选出极右路线的卡韦拉什维利（Mikheil Kavelashvili）担任新总统，出任国家名义上的领导人。

卡韦拉什维利今天宣誓就任，但即将卸任的总统佐拉比契维利与亲西方的反对派坚称卡韦拉什维利「非法当选」。

佐拉比契维利曾指控俄罗斯是疑似选举舞弊的幕后藏镜人，强调乔治亚已经沦为「俄罗斯特别行动」的被害者。

卡韦拉什维利则是执政党「乔治亚之梦」忠诚支持者，他曾是前英超冠军曼城队（Manchester City）前锋。

在卡韦拉什维利宣誓就任前，至少有2000名亲欧盟示威者聚集在特比利西，等待佐拉比契维利发表演说。法新社记者在当地目击，总统府外示威者愈来愈多，许多人携带欧盟旗帜，高喊「乔治亚」。

佐拉比契维利告诉数以千计亲欧盟示威者，「我仍是唯一合法总统」，「我将离开总统府，并与你们站在一起」。