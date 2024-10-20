乔治亚国会选前首都大规模示威

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（法新社特比利西20日电） 黑海国家乔治亚数以万计民众今天展开挺欧洲集会。几天后的国会大选被认为是对该国民主和加入欧洲联盟之路的一项关键考验。

执政党乔治亚之梦（Georgian Dream）在26日的大选中将史无前例地遭遇亲西方反对势力联盟竞争。欧洲联盟指控乔治亚之梦有威权主义倾向，乔治亚入盟之路因而受阻。

数以万计示威人士挥舞欧盟旗帜和乔治亚国旗，并且高举写有「乔治亚选择欧洲联盟」等布条，在首都特比利西5个不同方向展开游行，最后聚集��中心的自由广场（Freedom Squar）。

群众高唱国歌，以及乔治亚歌词的欧盟之歌「欢乐颂」（Ode to Joy）。

亲西方总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）与政府针锋相对，她参加这场集会时说，「展现出乔治亚已然胜利，将与欧洲重新进行整合」。 她并且向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）喊话说：「你也是在为乔治亚奋战，你将胜利，我们会一起进入欧洲联盟。」

乔治亚之梦党籍国会议员今年稍早通过争议的「境外影响力法」后，乔治亚加入欧盟之路遭到布鲁塞尔冻结。批评者称针对公民社会的该法模仿用以扼杀异议言论的俄罗斯法律。乔治亚去年才正式成为加入欧盟的候选国。

上述立法工作曾引发长达数周大规模街头抗争，并且促使华府对数十位乔治亚官员实施制裁。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）本月稍早示警，乔治亚之梦的行动「暗示正转向威权主义」，并将26日的大选称为「乔治亚民主及其欧洲联盟之路的一项关键考验」。

民调显示，反对阵营26日很可能得到组成联合政府所需的足够选票，取代亿万富豪艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）掌控的执政党。

但分析家已就乔治亚之梦可能不顾大选结果而试图保住权力的风险提出警告。