乔治亚延后寻求加入欧盟 警方动用催泪瓦斯镇压抗议群众

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（法新社乔治亚首都特比利西29日电） 乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）昨天说，政府延后寻求加入欧洲联盟，此举引发抗议。法新社记者今天看到镇暴警察动用催泪瓦斯和水炮对付示威群众。

乔治亚在今年大选后陷入危机，总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）质疑新选出的国会和政府的合法性。在科巴伊泽宣布政府不会在2028年之前寻求加入欧盟的决定后，数以千计人开始聚在首都特比利西（Tbilisi）和其他城市。

这是乔治亚近期一连串抗议活动的最新一波，聚在国会外的群众挥舞欧盟旗帜和乔治亚国旗，阻碍了特比利西干道的交通。

午夜过后不久，镇暴警察以催泪瓦斯和水炮对付和平示威的群众。镇暴行动持续到凌晨，蒙面警察发射橡胶弹，并粗暴殴打示威群众和记者。

示威群众竖起路障并点火，当地媒体报导，有数名抗议人士和记者被逮捕。

亲西方的佐拉比契维利在社群媒体上说：「我支持乔治亚媒体，他们在履行职责和持续报导时遭受不成比例地针对和攻击。」

在科巴伊泽宣布延后寻求加入欧盟前数小时，欧洲议会通过一项不具约束力的决议，拒绝承认乔治亚今年10月26日国会大选结果，指称这场选举存在「重大违规」。

决议内容呼吁乔治亚在一年内于国际监督下重新举办选举，并主张对科巴伊泽等乔治亚高层官员实施制裁。

科巴伊泽则指责欧洲议会和「某些欧洲政治人物」向乔治亚「勒索」，他说：「我们决定到2028年底之前都不将加入欧盟的议题排入议程。」

但他承诺继续改革，声称「到了2028年，乔治亚将比其他任何候选国做好更充分的准备，以与布鲁塞尔展开加入欧盟的谈判，于2030年成为（欧盟）成员国」。

乔治亚是前苏联加盟共和国，于2023年12月正式取得欧盟候选国地位。

但布鲁塞尔认为乔治亚存在民主倒退的问题，在乔治亚采取具体的解决行动之前，暂时冻结入盟程序。