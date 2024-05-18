乔治亚总统象徵性否决境外影响力法案

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（法新社乔治亚首都特比利西18日电） 乔治亚总统佐拉比契维利今天象徵性地否决具高度争议性的「境外影响力」法案。该法引发前所未见的示威浪潮，欧盟也再度警告，该法案不利该国加入欧盟的计画。

法新社报导，乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）本周表决通过这项法案。反对者则主张，这个法案非常类似俄罗斯用以对付「外国代理人」的压制性法律，专门用来打压异己。

民调显示，乔治亚逾80%民众希望加入欧盟和北大西洋公约组织（NATO），同时坚决反对国家从亲西方转向亲俄罗斯。

佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）透过电视发布声明称，「今天我针对该法案动用否决权…该法案本质上倾向俄罗斯，而且与我国宪法互相抵触。」

布鲁塞尔先前就曾警告，该法案与乔治亚加入欧盟的申请「无法相容」，且入盟申请已被纳入该国宪法。

欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）今天在社群平台X上表示，佐拉比契维利动用否决权，提供该国「进一步反思的机会」。

他呼吁乔治亚国会议员「充分利用这个机会之窗」，以让乔治亚继续走在加入欧盟的道路上。

尽管总统动用了否决权，「乔治亚之梦」仍有足够票数来推翻否决。且由于乔治亚为内阁制国家，佐拉比契维利的总统职位基本上有名无实，实权掌握在总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）手上。

根据这项法案，任何从国外获得超过20%资金的独立非政府组织（NGO）都必须登记为「外国代理人」，否则将处以罚款。相关产业的几乎所有团体都将受到影响。